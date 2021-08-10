Горняк22: «Малышева на минималках»: кто такая Вероника Степанова

Вероника Степанова, психолог Фото: instagram.com/veronik20011

Категоричный блогер-психолог, видео которой расходятся по сети на мемы, стала новой героиней шоу «Осторожно: Собчак». Рассказываем, кто такая Вероника Степанова и в чем ее уникальность

Кто такая Вероника Степанова

Вероника Степанова считается самым популярным блогером-психологом в русскоязычном YouTube. На ее канале более 1,7 млн подписчиков, а ролики разлетаются по всему интернету на многочисленные мемы. Уже невозможно представить себе развлекательный контент в социальных сетях без видео со Степановой.

Психолог рассказывает об отношениях, сексе и учит женщин манипулировать мужчинами. Ее ролики стали популярны благодаря экспрессивной подаче, а также отличаются категоричностью и легкой агрессивностью. Коллеги по цеху обвиняю Степанову в нарушении профессиональной этики, и не считают ее мнение компетентным. А вот количество просмотров говорит об обратном.

В профессиональной сфере женщину называют «секс-гуру», «лжепсихолог» и «Малышева на минималках».

Вероника Степанова в шоу «Осторожно: Собчак»

Вероника Степанова стала главной героиней нового выпуска «Осторожно: Собчак». Психолог поговорила с Собчак о том, зачем нужно манипулировать людьми и какие от этого минусы, о жизни жен-олигархов и даже о сексуальной ориентации известных людей – Николая Баскова, Юрия Дудя, Егора Крида.

Также женщины обсудили тему эмиграции из России. Степанова отметила:

«Чем дальше я от России, тем более свободная. В России всё очень напряжённо. Вокруг твои родные и близкие, которые говорят: зря ты так сказала. А вне страны все органы тела расслаблены».

Возвращаться обратно Вероника и ее семья пока не планируют. По ее мнению, в Мексике к мигрантам относятся хорошо, и всех жителей страны любят одинаково.

Биография Вероники Степановой

Вероника Степанова родилась 14 августа 1978 года. Несколько лет женщина живет в Мексике, но образование она получилась в России. Об этом сообщает портал Fb.ru. На ее официальном сайте представлено множество дипломов и регалий, однако по основному образованию она клинический психолог.

Блогер предпочитает оставлять свою личную жизнь за ширмой и особо не распространяется информацией о супруге. Известно лишь, что у нее есть две дочери.

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