Горняк22: Дети пострадали в ДТП с тремя авто на Семинском перевале

Место ДТП Фото: ГУ МВД России по Республике Алтай

Водитель поднимавшейся в гору Toyota рассказала, что уходила от столкновения с автомобилем и оказалась на встречной полосе

Три человека, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП на Семинском перевале в Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Авария произошла 8 августа около 11.30 на 578-м километре Чуйского тракта – столкнулись автомобили Toyota Corona Premio, ВАЗ-21213 и Honda Odyssey.

Про предварительным данным, поднимавшейся на перевал Toyota неожиданно навстречу выехал автомобиль. Уходя от столкновения, водитель, 20-летняя местная жительница, сама выехала на встречную полосу, где ее авто столкнулось с ВАЗом под управлением 52-летнего жителя Новосибирска. От удара последний отлетел на двигавшийся в попутном направлении Honda, за рулем которого был 47-летний житель Кузбасса.

С места происшествия в больницу доставили пассажиров ВАЗа – 44 летнюю женщину и трехлетнюю девочку, а также пятилетнего пассажира Honda. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

Известно, что все водители были трезвые. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

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