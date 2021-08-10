Горняк22: Застройщик возобновил борьбу за скандальную стройку на Гущина в Барнауле

Дом на Гущина. Стройка Фото: Скриншот видео телеканала "Толк"

Подробности исковых требований пока не известны – сообщается лишь, что претензии касаются признания недействительными ненормативных правовых актов

Застройщик «Регионстрой» попытается оспорить решение мэрии Барнаула, которая ранее отменила свое разрешение на возведение скандального жилого дома на улице Гущина 150/18. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой картотеку арбитражного суда.

Из документа следует, что 5 августа был зарегистрирован иск компании к барнаульскому комитету по строительству. Подробности заявления пока не известны – сообщается лишь, что оно касается признания ненормативных правовых актов недействительными.

К разбирательству в качестве третьего лица намерены привлечь «Сибирскую негосударственную экспертизу». Ее директор Елена Прокопенко в разговоре с журналистами предположила, что речь пойдет о положительном экспертном заключении на проектную документацию.

В апреле планы на возведение многоэтажки в квартале с плотной застройкой вызвали волну протеста со стороны местных жителей. После резонанса чиновники отозвали свое разрешение на строительство высотки, которое сами же и выдали.

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