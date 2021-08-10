Горняк22: Аренда жилья на курортах Алтайского края стала одной из самых дорогих в России

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В целом по России цены на аренду жилья на лечебно-оздоровительных курортах выросли на 36% – с 1970 до 2700 рублей за сутки

Курорты Алтайского края оказались на втором месте по стоимости аренды жилья среди лечебно-оздоровительных курортов России, сообщил сервиса бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру».

Цены в регионе выросли на 46% по сравнению с летом 2019 года. Так, если летом 2019 арендовать жильё в курортных городах в среднем можно было 1740 рублей за 1 сутки, то этим летом средняя цена выросла до 2540 рублей за сутки.

Больше всего аренда жилья подорожала на курортах Калининградской области. Средняя стоимость там выросла на 51% – с 2460 до 3720 рублей за 1 сутки. Третье место заняли курорты Подмосковья, на них прирост цен составил 45% (с 3390 до 4900 рублей за сутки).



Ранее глава Ростуризма заявила о высоких темпах восстановления турпотока в Алтайском крае. Регион оказался в первой десятке по темпам прироста.

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