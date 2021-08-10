Горняк22: Диетолог назвал продукт, который содержит в себе весь набор витаминов
Мясо Фото: pixabay.com
Эксперт отметил, что этот продукт отличается от остальных качеством усвоения полезных веществ, поэтому не стоит пренебрегать им в своем рационе
Весь набор витаминов, в том числе и витамин D, содержится в мясе, заявил диетолог Алексей Ковальков, сообщает «Слово и Дело».
По словам специалиста, некоторые люди полагают, что все необходимые вещества содержатся в овощах, но человеку периодически необходимо мясо.
«Я очень уважаю вегетарианцев, но что касается правильного питания, то надо иногда есть мясо», – подчеркнул он.
Ранее россиянам рассказали, как правильно выбрать вкусную дыню. По словам экспертов, корочка у спелого овоща слегка проминается при нажатии.