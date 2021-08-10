Горняк22: Муниципалитетам Алтайского края выделили 1 млрд рублей

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В целом финансовая помощь муниципальным образованиям региона до конца 2021 года составит более 41 млрд – деньги пойдут на сбалансированность бюджетов и укрепление их стабильности

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении дополнительно 1 млрд рублей муниципальным образованиям региона. Об этом 9 августа сообщает телеграм-канал краевого правительства.

Уточняется, что решение принято «для повышения сбалансированности местных бюджетов и укрепления финансовой стабильности». Финансирование направят за счет средств, поступивших из федерального бюджета.

В 2021 году общий объем дотаций, дополнительно предоставленных муниципалитетам, составит 2,1 млрд рублей. Всего до конца года размер такой помощи превысит 41 млрд.

Ранее «Толк» сообщал о том, что Алтайскому краю снизили объем денег для выплат безработным.

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