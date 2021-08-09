Горняк22: В Барнауле выросли цены на проезд по пригородным направлениям

Фото: ИА Амител

Пока причины повышения стоимости проезда в данном пригородном автобусе неизвестны, соответствующая информация уточняется

В Барнауле выросла цена на проезд до пригорода. В частности, объявление с новой стоимостью появилось в маршрутном автобусе №205, сообщает Амител.

Примечательно, что повышение коснулось лишь проезда до Новоалтайска, который раньше стоил 40 рублей. Сейчас доехать от Барнаула до пригорода стоит на три рубля дороже.

При этом в черте Барнаула и Новоалтайска цена осталась прежней – 25 рублей.

Ранее сообщалось, что в Барнауле еще на нескольких городских маршрутах повысят цену за проезд.

Напомним, что в конце сентября 2020 года координационный совет по ценообразованию рассмотрел новые тарифы на проезд в Барнауле. Тогда говорили, что проезд в автобусах большой вместимости, а также в трамваях и троллейбусах будет стоить 26 рублей (при наличном расчете). Стоимость проезда в маршрутках составит 28 рублей. Однако в итоге власти города отложили это решение на неопределенный срок, позднее объяснив это тяжелым годом для барнаульцев. В феврале 2021 года к этой идее вновь вернулись. Мэр Барнаула Вячеслав Франк анонсировал скорое повышение стоимости проезда. Однако позже перевозчики отказались от этой идеи.

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