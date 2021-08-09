Горняк22: Снова рекорд: 26 зараженных коронавирусом скончались на Алтае за сутки

Коронавирус. Лечение Фото: pixabay.com

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1825947 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 306,42 исследования на каждые 100 тысяч жителей

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 277 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает краевой оперштаб. Всего с начала пандемии в крае выявили 64 302 больных ковидом, в том числе 4 395 детей.

Коронавирус в Алтайском крае на 8 августа

26 больных коронавирусом скончались в Алтайском крае за прошедшие сутки. Причиной всех смертей стал именно ковид. Всего за время пандемии в регион умерли 4 146 пациентов, все – взрослые.

133 жителя Алтайского края выздоровели от инфекции. За все время вылечились 49 900 пациентов.

4 686 коек для ковидных больных подготовлено в крае. Свободными на 6 августа остаются 1 192 места.

778 человек находятся в тяжелом состоянии, 237 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Сейчас в ковидных госпиталях лежат с подтвержденным коронавирусом 2 988 пациентов. Еще у 506 человек он не выявлен, но они лечатся там от пневмоний, сходных с ковидными.

Прививаются в крае на 8 августа 524,2 тыс. жителей.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 91

Бийск – 38

Заринск – 17

Змеиногорский район – 13

Рубцовск, Топчихинский район – по 9 заболевших

Алтайский район – 8

Калманский, Локтевский, Мамонтовский районы – по 7

Алейск, Крутихинский район – по 6 заболевших, Бийский, Романовский районы – по 5

Ребрихинский, Рубцовский, Усть-Калманский районы – по 4

ЗАТО Сибирский, Баевский, Шипуновский районы – по 3

Камень-на-Оби, Панкрушихинский, Первомайский, Заринский, Зональный, Красногорский, Советский, Солонешенский, Третьяковский, Тюменцевский, Целинный районы – по 2

Алейский, Завьяловский, Кытмановский, Солтонский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске умер зараженный коронавирусом 12-летний подросток.

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