Горняк22: «За счет заведения»: барнаулец разнес автомат с игрушками ради любимой

Автомат. Игрушки Фото: Вконтакте

Молодой человек хотел сделать своей девушке подарок, однако ему не удалось достать для нее игрушку законным способом

Барнаулец сломал и разворовал игрушки из автомата в барнаульском поселке Силикатный, сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, молодой парень с девушкой решили сыграть в автомат с игрушками. После нескольких неудачных попыток он разозлился, выломал дверцу, сломал замок и вытащил несколько игрушек.

После этого пара ушла, а молодой человек сказал присутствующим, что «сегодня игрушки бесплатны». Теперь парня ищут владельцы автомата, чтобы урегулировать ситуацию. В противном случаи они грозят обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что бийчане начали срезать новые лавки во дворах домов.

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