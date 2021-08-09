Горняк22: Жители Алтайского края в августе смогут увидеть звездопад Персеиды

Звездопад Фото: pixabay.com

Персеиды в 2021 году в небе над Алтайским краем можно было наблюдать еще с конца июля. Это такое явление, при котором Земля проходит сквозь хвост кометы Свифта – Туттля

В ночь на 13 августа жители Алтайского края смогут наблюдать сильнейшие звездопад, сообщает «Алтайская правда». Это будет метеорный поток Персеиды.

Так, начнется явление около 23.00 12 августа и будет продолжаться до рассвета. При этом в час можно будет увидеть около 100 звезд. Ученые называют это значение зенитным часовым числом.

Тем, кто хочет лучше рассмотреть это явление лучше встать лицом к востоку на открытой местности или на возвышении.

После 13 августа Персеиды продолжат радовать наблюдателей, но не в таком количестве. Наблюдать за звездопадом можно будет до 24 августа.

Ранее сообщалось, каким знакам принесет удачу в любви летний звездопад Персеиды.

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