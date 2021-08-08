Горняк22: +280: в Алтайском крае отмечен суточный рекорд по заболевшим COVID
Скорая помощь. Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1820422 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 305,93 исследования на каждые 100 тысяч жителей
В Алтайском крае продолжается рост зараженных коронавирусной инфекцией. Так, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 280 новых случаев заболевания, сообщает краевой оперштаб. Всего с начала пандемии в крае выявили 64 025 больных ковидом, в том числе 4 374 ребенка.
Коронавирус в Алтайском крае на 7 августа
- 24 зараженных коронавирусом умерли за эти сутки в Алтайском крае, 21 – от ковида. За все время скончались 4 120 пациентов, все – взрослые.
- За минувшие сутки 130 жителей Алтайского края признаны полностью выздоровевшими от коронавируса. За все время вылечились 49 767 пациентов.
- 4 686 коек для ковидных больных подготовлено в крае. Свободными на 6 августа остаются 1 263 места.
- Сейчас в ковидных госпиталях лежат с подтвержденным коронавирусом 2 959 пациентов. Еще у 464 человек он не выявлен, но они лечатся там от пневмоний, сходных с ковидными.
- Прививаются в крае сейчас 517,5 тыс. жителей.
Где выявили новые случаи за сутки
Барнаул – 95
Бийск – 25
Рубцовск, – 22
Заринск – 10
Алейск – 7
Новоалтайск, Калманский, Курьинский, Локтевский, Первомайский, Шипуновский районы – по 6 заболевших
Камень-на-Оби, Алтайский, Косихинский, Тальменский, Тюменцевский районы – по 5
Алейский, Рубцовский, Топчихинский, Усть-Калманский районы – по 4
Завьяловский, Мамонтовский, Новичихинский, Ребрихинский районы – по 3
Бийский, Заринский, Каменский, Краснощековский, Кытмановский, Родинский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский, Романовский, Солонешенский районы – по 2
Зональный, Красногорский, Крутихинский, Кулундинский, Панкрушихинский, Советский, Солтонский, Суетский, Троицкий, Целинный районы – по 1 заболевшему.
Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался в конце списка по числу привитых в Сибири.