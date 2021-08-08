Горняк22: Россияне взяли серебро в пляжном волейболе на Олимпиаде в Токио

Волейбол. Пляж Фото: pexels.com

Эта награда — 63-я для сборной России на Олимпиаде. Всего спортсмены завоевали 17 золотых, 24 серебряных и 22 бронзовых медалей

Российские спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский заняли второе место в состязаниях по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио, сообщает РИА «Новости». Они уступили норвежским волейболистам Андерсу Молу и Кристиану Серуму, которыйе победили со счетом 17:21. Счет россиян составил 18:21.

Примечательно, что это первая в истории медаль в копилке сборной в этом виде спорта, который входит в программу Игр с 1996 года.

Красильникову — 30 лет, Стояновскому — 24. В паре они стали чемпионами мира в 2019 году и серебряными призерами чемпионата Европы в 2020-м. Также в 2017 году Красильников в дуэте с Никитой Ляминым выиграл бронзу чемпионата мира, в 2016-м вместе с Константином Семеновым — серебро чемпионата Европы.

Ранее в матче за бронзу катарцы Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан обыграли латвийцев Мартиньша Плявиньша и Эдгара Тоцса.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

Ранее сообщалось, что алтайская каноистка Ирина Андреева продолжает бороться за медаль на Олимпиаде.

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