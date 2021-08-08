Горняк22: В Бийске семья набрала кредитов на 3 млн рублей и перевела их мошенникам

Мошенники Фото: pexels.com

Супруги поверили словам неизвестных и поспешили оформить кредиты в банках и отправить деньги якобы на безопасный счет

57-летняя жительница Бийска стала жертвой мошенников – она вместе с супругом взяла кредитов на 3 млн рублей и отдала их мошенникам, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как выяснилось, женщине позвонили неизвестные и сообщили, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит. Чтобы предотвратить это, бийчанке сказали забрать деньги и положить их на безопасный счет. В итоге женщина оформила в разных банках кредитов на 1,5 млн рублей и перевела их на счета, которые сообщили звонившие.

Однако через несколько дней ей вновь поступил звонок. Женщине сказали, что теперь кредит пытаются взять на ее мужа. Она уговорила супруга взять деньги и перевести куда нужно. В итоге пара оказалась должна банкам 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Барнауле банда мошенников похищала деньги через сайты микрозаймов.

ТОЛК