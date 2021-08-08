Горняк22: «Смеется и шутит»: певица МакSим полностью пришла в себя

Певица Макsим Фото: instagram.com/maksimartist/

Ее состояние продолжает улучшаться. Артистка уже осознает, что происходит вокруг и активно общается врачами и медицинским персоналом

Представитель певицы МакSим рассказал, что артистка уже полностью пришла в себя и уже общается с медперсоналом. Об этом говорится на странице официальной группы артистки «ВКонтакте».

«Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке», – говорится в сообщении.

19 июня певицу подключили к аппарату ИВЛ. Около месяца она провела в медикаментозной коме из-за тяжелого течения пневмонии. При этом тест на коронавирус у нее оказался отрицательным.

Ранее сообщалось, что певица МакSим позвонила дочерям впервые после продолжительной болезни.

ТОЛК