Горняк22: Более 250 млн довыделили на повышение зарплат бюджетникам в Алтайском крае
Деньги. Рубли Фото: pexels.com
На повышение зарплат в 2021 году направят свыше четверти миллиарда рублей – мера затронет отдельные категории служащих края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в 2021 году. Об этом 5 августа сообщает официальный сайт региона.
На эти цели направят 253 млн рублей.
Кому повысят зарплату
По распоряжению главы региона увеличение зарплаты произойдет у бюджетников, находящихся в ведомстве министерств:
культуры,
образования и науки,
промышленности и энергетики,
социальной защиты,
спорта.
Уточняется, что мера затронет отдельные категории работников, которые попадают под действие президентских указов, а также работников бюджетного сектора, на которых они не распространяются.
Ранее власти заявляли о том, что зарплата муниципальных служащих на Алтае в 2021 году увеличится на 15% с общим зарплатным фондом местного бюджета в размере 48 млрд рублей. Всего в Алтайском крае трудится более 160 тыс. работников бюджетной сферы.
Ранее «Толк» сообщал о том, что оклады учителей в Алтайском крае вырастут на 16,5% в новом учебном году.