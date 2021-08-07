Горняк22: Алтайский край оказался в конце списка по числу привитых в Сибири

Сертификаты и значки о вакцинации Фото: zdravalt.ru

Исследование показало, что в регионе вакцинация идет очень медленно, при этом показатели смертности от коронавируса в крае оказались одними из самых высоких в Сибири

Алтайский край занял девятое место в Сибири по числу привитого населения. В регионе полный курс вакцинации прошли 400,8 тыс. человек. Всего сейчас прививаются 507,9 тыс. человек. Об этом стало известно из рейтинга «Континент Сибирь», сообщает «Банкфакс».

Первое место в списке сибирских регионов заняла Кемеровская область, там полностью привились 525 тыс. человек, что составляет 19,9% от всего населения. В настоящий момент это лучший показатель в Сибири.

При этом в Республике Алтай вакцинацию завершили 42 тыс. человек (19% населения). Это третье место среди сибирских регионов.

В Алтайском крае курс вакцинации прошли только 16,5% населения.

Напомним, что из-за низких темпов вакцинации и высокого распространения коронавируса во всех регионах Сибири, кроме Томской, Иркутской и Новосибирской областей, ввели обязательную вакцинацию.

Кроме того, Алтайский край входит в тройку лидеров по числу выявленных случаев коронавируса. В крае за весь период пандемии, по данным на 6 августа, ковидом заразились 63 745 человек. Регион также занимает второе место по количеству летальных исходов среди больных коронавирусом, сейчас это уже 4 096 случаев.

Ранее «Толк» сообщал, что 60% жителей Алтайского края могут привить лишь ближе к Новому году. При этом обязательная вакцинация кардинально ситуацию не изменит.

ТОЛК