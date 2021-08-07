Горняк22: Цены в Алтайском крае выросли заметно выше реальных зарплат за полгода

Продукты Фото: pixabay.com

Динамику реальных зарплат в регионе значительно «подсадила» разогнавшаяся в 2021 году инфляция, которая превышает показатели прошлого года

Индекс потребительских цен за полгода в Алтайском крае составил 104,8% (июнь к декабрю 2020 года). За месяц – с мая – показатель подрос на 0,6%. Вместе с тем реальная зарплата в регионе в январе – мае 2021 года, по сравнению с таким же периодом прошлого года, выросла только на 1,9%, сообщает Алтайкрайстат в отчете об основных итогах полугодия.

Средний размер номинальной зарплаты за январь – июнь 2021 года составил 30 679 рублей, отдельно в июне – 32 299 рублей. По номинальному размеру динамика зарплат в крае показывает рост 107,9% (январь – май текущего года к такому же периоду прошлого).

Однако реальная оплата труда имеет куда более скромный показатель – 101,9%. Для сравнения, в мае 2020 года этот показатель был 104,7%.

На размер реальной зарплаты большое влияние при расчете оказывает фактор инфляции. А она в 2021 году значительно разогналась. Как сообщал Центробанк, в июне в регионе инфляция составила 7,68% (при сравнении год к году).

Пик роста цен на продукты пришелся на май – год к году он составил 8,86%, а на непродовольственные товары – на июнь (9,84%).

Напомним, в конце июля губернатор края Виктор Томенко назвал рост цен неприятной ситуацией и объяснял, что цены растут из-за процессов, «которые происходят в российской и мировой экономиках».

ТОЛК