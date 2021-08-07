Горняк22: Инвестор готов построить на Алтае новый завод при решении земельного вопроса

Бутылки. Стекло Фото: pixabay.com

Новое предприятие будет производить кальцинированную соду, которую используют стекольные заводы, в том числе расположенные в Сибири

В случае если инвестор – Сибирская содовая компания – в 2021 году решит вопрос по оформлению земельного участка в Михайловском районе Алтайского края, через 2,5 года в регионе начнет работать совершенно новый завод по производству соды на основе местного сырья. Об этом 5 августа рассказал Сергей Лукьянцев, директор компании – инициатора проекта.

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Он объяснил, что проект реализуется в интересах компании-заказчика «Сибстекло». Это новосибирская компания, владельцем которой является Эдуард Таран, возглавляющий также РАТМ-холдинг, уже имевший бизнес-активы в Алтайском крае и работавший здесь.

Инвестор намерен осваивать Михайловское месторождение природной соды у системы озер Танатар и построить завод по обогащению природного сырья в Малиновом Озере. Объем производства запланирован на уровне 55 тыс. тонн кальцинированной соды в год.

Этот продукт активно используют в стекольном производстве, прежде всего – в стеклотарном. Именно на таких покупателей будет ориентирован завод. В Сибири расположены три сохранившихся со времен Советского Союза стеклотарных предприятия. «Сибстекло» – крупнейшее из них.

Как рассказал Лукьянцев, партнерами завода могут стать стекольные предприятия Новосибирска, Искитима, Омска, Томска. И, по его словам, предварительно они настроены положительно к перспективам появления производства соды в Алтайском крае.

Инвестиции в проект составят 1,430 млрд рублей в ценах 2021 года. Инвестор предполагает использовать собственные средства и заемные, в том числе от Фонда развития промышленности (предлагает «дешевые» займы для перспективных инвестпроектов).

В том числе более 1 млрд рублей пойдет на приобретение оборудования, 185 млн – на строительство, 80 млн – на проектирование, 30 млн – на НИОКР.

На состоянию на 1 августа инвестор вложил уже 60 млн рублей собственных средств.

Инициатор проекта называет срок реализации – 2,5 года с момента оформления земли в собственность до запуска производства.

Но с землей есть определенные проблемы. Нужный земельный участок, как оказалось, – в федеральной собственности. На нем находятся руины какого-то старого, давно заброшенного предприятия – остовы нескольких зданий.

Но по закону участок теперь нужно подготовить – как сказал министр промышленности региона Вячеслав Химочка, нужно снять с баланса имущество, которое и имуществом-то назвать сложно. Он сообщил «Толку», что Росимущество идет навстречу инвестору и решает этот вопрос. Итогом этой работы должно стать выставление участка на торги, где предприятие сможет выкупить участок.

Лукьянцев надеется, что до конца года, а то и раньше, удастся решить все вопросы, связанные с землей.

По его словам, запуск завода в перспективе может позволить властям работать над привлечением в регион инвесторов, готовых разместить здесь стекольное производство.

ТОЛК