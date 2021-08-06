Горняк22: «Весь посинел»: мать грудничка рассказала о ЧП в частной клинике Барнаула
Скорая помощь Фото: Анна Меньшикова, "Толк"
Женщина считает, что ее ребенку ввели дозировку, в пять раз превышающую назначение. Руководство медцентра эти обвинения опровергает
Мать восьмимесячного мальчика рассказала о том, как ее сын перенес передозировку препарата после укола в одной из частных детских клиник Барнаула. Пост об этом она опубликовала в своем Instagram.
По словам женщины, невролог назначил ее сыну прозерин внутримышечно. После инъекции в частной клинике отец привез малыша домой, где у него открылась сильная рвота.
«Он весь стал мокрый, на голове прям крапинки воды, как будто водой облили. Потом у него начинают трястись ручки. Весь посинел, начал терять сознание. Я его тормошу, чтоб не засыпал, одновременно звоню в скорую», – рассказала автор поста.
После приезда бригады ребенку вновь стало плохо: его опять начало рвать, затряслись руки и ноги, начали дрожать веки.
Малыша доставили в больницу. Ему поставили противорвотный укол, и только после этого его состояние улучшилось. Мать с ребенком отпустили домой.
Женщина считает, что медсестра в процедурном кабинете клиники перепутала дозировку, поставив 0,5 мл вместо 0,1 – то есть в пять раз больше.
По ее словам, после инцидента главврач медцентра связалась с ней, признала вину сотрудницы и пообещала ее уволить. Однако семья осталась неудовлетворенной таким финалом. Они намерены обратиться в прокуратуру.
Комментарий клиники
Между тем паблик go_barnaul опубликовал комментарий руководства клиники, где произошел инцидент.
Здесь отметили, что провели служебное расследование и выяснили, что «дозировка препарата введена правильно – 0,1 мл» по назначению, которое сделал врач другого медцентра.
«Описываемые симптомы, возникшие у ребенка, могут быть следствием побочных проявлений данного препарата (об этом указано в инструкции). Доктор должен был предупредить об этом родителей», – говорится в публикации.
Руководство принесло родителям извинения «за ошибочную информацию от медсестры», которая якобы сделала неверную запись в справке для отца ребенка.
Между тем прокуратура на основе публикаций в СМИ уже инициировала проверку.
Ранее «Толк» рассказывал о том, что женщина лишилась возможности иметь детей после операции в клинике Барнаула.