Горняк22: Жилой квартал с парком и открытым бассейном хотят построить в Барнауле

Бассейн. Вода Фото: pixabay

Собственник «Строительной инициативы» Юрий Гатилов планирует работать в барнаульском квартале 2035, где будет парк, открытый бассейн и жилые высотки на месте снесенных объектов

В Барнауле разработали новый проект планировки квартала 2035 (за старой «Лентой»). Заказчиком выступила компания «Строительная инициатива», которая принадлежит Юрию Гатилову. Документация опубликована на официальном сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Она пройдет процедуру общественных обсуждений до 27 августа.

Согласно плану, подготовленному фирмой «Альфа-Проект», вдоль улицы Христенко должны встать три жилых 16-этажных дома – два с тремя блок-секциями, один – двухподъездный. В них в совокупности будет 970 квартир, в которых смогут проживать 1 550 жильцов.

В одном из домов на первом этаже предусмотрены помещения для дневного пребывания детей дошкольного возраста площадью 300 кв. м. На прилегающей территории запроектированы открытые парковки – 557 мест для постоянного хранения авто и 220 – для временного.

Квартал 2035 Фото: «Альфа-Проект»

Рядом с высотками планируется парк культуры и отдыха площадью 4,66 га. На его территории уже частично высажены деревья. В нем должен появиться физкультурно-оздоровительный комплекс, большой открытый бассейн с площадкой для шезлонгов, лужайки, беседки и уличные парковки на 337 машино-мест. Внутри квартала предполагается прогулочная аллея.

Еще проектировщики предусмотрели четыре административно-торговых объекта свободного назначения. А по периметру парка – специальные сооружения для аттракционов, раздевалок, туалетов, пункта охраны, медицинского кабинета. Появится в квартале и небольшая площадь для проведения массовых мероприятий.

23 июля, 9:37

«Жилищная инициатива» бьется с мэрией Новосибирска за участок под застройку

Крупный барнаульский застройщик судится за большой земельный участок на окраине Новосибирска, предназначенный для масштабной застройки

Ранее проектировщики уже готовили планировку для этого участка по заказу «Барнаулкапстроя». В нем предполагались только общественные зоны – парк, бассейн, солнечное патио, спортплощадка, колоннада для прогулок и административные здания. Но из-за финансовых трудностей компании реализовать планы не удалось. Теперь за территорию взялся другой застройщик и внес изменения в проект планировки, добавив жилой массив, но и сохранив при этом зоны рекреации.

Напомним, квартал 2035 ограничен улицами С. Семенова, Христенко, 280-летия Барнаула, 65 Лет Победы и окружен стройками высотных жилых домов. Его площадь составляет 10 га. Здесь действуют сразу три функциональные зоны – для возведения высоток, озеленения и общественно-деловых объектов. Освоить территорию намерены до 2025 года.

Квартал 2035 в Барнауле Фото: Яндекс.Карты

Интересно, что в настоящее время в той части, где планируются многоквартирные дома, построены одноэтажные нежилые здания. Авторы проекта предлагают их снести. Рядом также стоят беседки для шашлыков, установлены деревянные уличные туалеты.

Вдоль ул. Семенова возводят пятиэтажный офисный центр, уже сдан отдельно стоящий магазин. Интересно, что в квартале частично сохранилась ветрозащитная полоса из тополей и клена. Ее намерены восстановить. С двух сторон имеются асфальтированные дороги. Остальные планируют построить и пустить здесь общественный транспорт.

ТОЛК