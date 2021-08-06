Горняк22: Осужденные ранее на смертную казнь россияне начинают выходить на свободу

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Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Имя казненного тогда официально не оглашалось

В России 11 заключенных, которых приговорили к смертной казни еще до введения моратория, в ближайшие два года могут выйти на свободу, сообщают «Известия».

«Практически все эти лица совершили преступления против жизни и здоровья граждан из хулиганских или корыстных побуждений», – рассказали во ФСИН.

После принятия моратория на смертную казнь этим осужденным заменили приговор на срок лишения свободы до 25 лет. Часть из них может закончить отбывание срока уже в 2021-2022 годах.

16 апреля 1997 года в России ввели мораторий на применение смертной казни. В настоящее время в колониях для осужденных к пожизненному сроку находятся 538 человек. В порядке помилования смертную казнь для них заменили пожизненным лишением свободы.

Ранее «Толк» сообщал, что в Шипуновском районе заключенные выращивают овощи в полях. На огромном «огороде» женщины проводят по семь часов в день.

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