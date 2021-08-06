Горняк22: Когда Международный день пива и где проходят главные мероприятия

Пиво. Бар. Алкоголь Фото: pixabay.com

В первую пятницу августа в мире отмечают международный неофициальный алкопраздник – День пива (International Beer Day)

В 2021 году Международный день пива – 6 августа.

День пива появился благодаря владельцу бара, американцу Джесс Авшаломову. Он хотел привлечь больше клиентов в свое заведение и для этого придумал праздник, рассказывает «Календарь событий». Впервые Международный день пива отметили в 2007 году в городе Санта-Круз.

День пива празднуют во многих странах Европы, Южной и Северной Америки, Азии и Африки. В России он пока меньше известен.

Международный день пива отмечают в 50 стрaнах мирa и более чем в 200 городaх.

По правилам в Международный день пива полагается выпивать с друзьями, поздравлять изготовителей пива; и вообще – объединяться и веселиться. А главные праздничные мероприятия проходят в барах и кафе.

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