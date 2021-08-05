Горняк22: В Барнауле велосипедист с ножом изнасиловал женщину
Велосипед Фото: pexels.com
Сейчас нападавшего ищут сотрудники полиции. Предположительно, мужчина худой, в момент нападения он был в темной одежде
Ночью 2 августа мужчина на велосипеде напал с ножом на 33-летнюю женщину на улице 50 лет СССР и изнасиловал ее, сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.
После нападения насильник скрылся в неизвестном направлении.
Сейчас полиция ведет поиски злоумышленника. Мужчине на вид 30-35 лет, худой, рост 166-170 см, короткие темные волосы. На нем были кепка, джинсы, ветровка темного цвета и солнцезащитные очки.
Ранее в Москве 15-летнюю школьницу изнасиловали на вписке. Полицейские задержали подозреваемого.