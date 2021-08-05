Горняк22: В Приморье охотник застрелил полицейского, приняв его за дикого зверя

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В полиции выяснили, что погибший на охоте в лесополосе полицейский работал участковым в Артеме. У него остались жена и маленький ребенок

2 августа в лесу около села Смяличи Приморского края 35-летний участковый погиб во время охоты из-за случайного выстрела своего друга, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, охотник выстрелил из карабина в своего приятеля-полицейского, приняв его за дикое животное. Мужчина скончался от огнестрельного ранения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Подозреваемого задержали. Он признал свою вину.

Ранее в Новосибирске полицейский покончил с собой из-за измены невесты. О измене возлюбленной мужчина узнал за несколько дней до бракосочетания.

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