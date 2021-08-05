Горняк22: Автомобиль с двумя людьми утонул в алтайской реке

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Предварительно известно, что мужчина оставил автомобиль в режиме движения и не поставил на ручник. Это могло привести к тому, что автомобиль самостоятельно поехал

Днем 3 августа в реке Алей в Рубцовском районе обнаружили затопленный автомобиль, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. В нем находились два человека – 54-летний мужчина и 40-летняя женщина. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 2 августа водитель вместе со знакомой отдыхал на берегу реки. Когда они собрались уезжать, автомобиль, который находился в режиме движения, покатился в воду. Предварительной причиной смерти стало утопление.

Сейчас следователи проводят работу, выясняют обстоятельства и причины ЧП.

Ранее сообщалось, что в Сочи автомобиль с четырьмя людьми смыло в реку потоком воды.

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