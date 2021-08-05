Горняк22: В алтайском следкоме назвали временную замену руководителю ведомства

Следственный комитет Фото: sledcom.ru

Андрей Хвостов официально покинул алтайский следком. Его место временно займет новый первый заместитель Игорь Колесниченко

Президент России освободил от должности руководителя алтайского Следственного управления Андрея Хвостова, который ушел на пенсию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по краю. Также этим приказом он назначил нового первого заместителя руководителя ведомства Игоря Колесниченко, который временно возглавит управление.

Игорь Колесниченко Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Колесниченко окончил Алтайский государственный университет. С 1993 года занимал должности стажера и старшего следователя прокуратуры Индустриального района в городе Павлодаре Павлодарской области Республики Казахстан. После переезда в 1994 году в Россию служил в органах прокуратуры Алтайского края.

С 7 сентября 2007 года он проходит службу в региональном Следственном управлении руководителем организационно-аналитического отдела, а также контрольно-следственного отдела.

Ранее сообщалось, что руководитель алтайского следкома Андрей Хвостов покидает свою должность.

ТОЛК