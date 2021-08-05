Горняк22: В Алтайском крае без вести пропала девочка-подросток

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о его местонахождении, связаться с ними по телефону 8-800-700-54-52

В Славгороде 31 июля пропала 16-летняя девочка, сообщает «Лиза Алерт». Уже пять дней о ее судьбе ничего не известно.

Приметы: рост 162 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Одежда: футболка с надписью, голубые джинсы, белые кроссовки.

Ранее сообщалось, что 12-летняя девочка 31 июля пропала между поселками Малоенисейское и Семеновод Бийского района. Ее вещи нашли на берегу реки, а позже она сама вернулась домой. Оказалось, что ее в подвале удердивал 40-летрний местный житель. Ему предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск.

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