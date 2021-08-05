Горняк22: Рекордные объемы аварийного жилья расселят в Алтайском крае до 2025 года
Профинтерна, 38 Фото: Виталий Барабаш
В Алтайском крае будут ускоренными темпами расселять аварийное жилье, которого в регионе насчитывается свыше 1 млн кв. м
В Алтайском крае расселят более 100 тыс. кв. м аварийного жилья ускоренными темпами – до 2023 года, хотя по плану нужно было закончить все мероприятия по программе до 2025-го. Такую задачу поставили власти РФ и выделили на эти цели рекордную сумму средств – свыше 4 млрд рублей. Этот вопрос обсуждали на заседании правительства региона.
«В ближайшее время мы заключим соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Задачи амбициозные для нас. Таких объемов работы и с таким финансированием у нас еще не было. Но надеемся, что все показатели выполним», – заявил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.
Речь идет о 104,57 тыс. кв. м жилой площади или 267 домах, внесенных в реестр до 1 января 2017 года. Из ветхих и аварийных домов переедут 5,8 тыс. человек.Расселение аварийных домов, статистика Фото: скриншот трансляции заседания правительства
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2019-2021 годах планировалось освободить 43,8 тыс. кв. м, но власти с опережением расселили 49 тыс. кв. м. В 2021-2022 годах плановые показатели резко сократили – до 7,5 тыс. кв. м. А вот после этого периода в крае должна начаться ускоренная реализация проекта. В 2022-2023 годы намерены расселить почти 60 тыс. кв. м непригодного жилья. На эти цели предусмотрели почти 2,5 млрд рублей.
1 млн в «режиме ожидания»
Министр также сообщил, что и после реализации проекта с такими объемами аварийного жилья в крае вряд ли станет меньше, учитывая то, что в реестре изношенных объектов числится 282 дома с 6,5 тыс. человек, которые пока не включены ни в одну из программ. Большинство из них находится в самом старом городе региона – Бийске (115), чуть меньше в Барнауле (72) и в Рубцовске (27).
Вместе с тем в «режиме ожидания аварийности», по подсчетам специалистов, находится еще порядка 1 млн кв. м. Но в какой момент они официально получат статус непригодных для проживания, прогнозировать сложно. Это зависит от текущего содержания, влияния природных техногенных и других факторов.
Интересно, что с каждым годом в крае признают аварийным все меньше жилья. По словам Ивана Васильевича, в 2017-м эта цифра составила 36 тыс. кв. м, в 2018-м – 27 тыс. кв. м, в 2019-м – 18 тыс. кв. м, в 2020-м – 13 тыс. кв. м, в первой половине текущего года такой статус получили помещения общей площадью лишь 6 тыс. кв. м.
Министр озвучил и другую особенность – аварийное жилье в крае сегодня на 85% находится в частной собственности, остальное – на условиях соцнайма. Для последних муниципалитет должен предложить равнозначные помещения. Поскольку помещения в устаревшем фонде могут быть очень маленькими, власти зачастую покупают для переселенцев квартиры на 20-30% больше имеющейся площади, затрачивая бюджетные деньги.
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Почему изнашивается жилье
Губернатор обозначил еще одну проблему: никто не анализирует причины, по которым дома становятся аварийными. Соответственно, не предпринимаются попытки этого не допустить. А значит, проблема будет только усугубляться, ведь сейчас расселяются в основном одно– и трехэтажные небольшие дома, а скоро в ход пойдут пятиэтажные хрущевки, а потом и высотки, которые строят сегодня.
«Жилье находится в частной собственности. Владельцы как-то эксплуатируют, воду сливают под него, дырки оставляют вместо того, чтобы окно заделать. Дом рушится, а потом, когда это случилось, иди сюда, государство, давай деньги, переселяй нас в другой дом. На законодательном уровне эта проблема не решена», – подчеркнул Томенко.
На это Иван Гилев сообщил, что в крае насчитывается лишь шесть домов, которые пришли в аварийное состояние именно из-за технологических нарушений. Остальные признаются аварийными в силу возраста. Но никто не оценивает, была ли возможность сохранить срок эксплуатации здания.
Виктор Томенко предложил подумать на счет законодательной инициативы от региональных властей, которая могла бы решить эту проблему.