Горняк22: Lexus протаранил автомобиль на перекрестке в центре Барнаула

Место ДТП Фото: Telegram-канал "В курсе 22"

Движение на участке регулировалось светофором. После столкновения у седана оказалась значительно повреждена передняя левая часть кузова

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло в центре Барнаула вечером 4 августа. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал «В курсе 22».

Авария случилась на регулируемом пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской.

На съемке видно, что внедорожник Lexus и седан стоят с включенной аварийкой у зебры, при этом у последнего разбита левая передняя часть.

При каких обстоятельствах произошло ДТП – не уточняется. По предварительным данным, пострадавших в результате произошедшего нет.

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