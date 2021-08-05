Горняк22: В Барнауле хотят обанкротить единственный сырный ресторан Cafe de lafe

Кафе де ляфе Фото: Авито

Заведение хотели продать еще до пандемии, однако позже владельцы передумали и заявили о поиске арендатора или соинвестора

Федеральная налоговая служба решила обанкротить некогда известный в городе ресторан Cafe de lafe на пр. Социалистическом, который развивал предприниматель Андрей Олишевский, сообщает ИА «Алтапресс». ФНС уже подала заявление в Арбитражный суд края.

Согласно документам, ресторан накопил долгов перед инспекцией на сумму 476 тыс. рублей. Однако суд оставил заявление без движения, так как налоговики не приложили пакет документов.

Ресторан закрылся еще в 2020 году, сейчас в нем работает только пекарня. По данным портала ФНС «Прозрачный бизнес», прибыль компании упала с 25,7 млн в 2019 году до 2,9 млн рублей в 2020-м.

В начале 2020 года ресторан Cafe de lafe выставляли на продажу за 42 млн рублей, однако в августе прошлого года собственники искали соинвестора, чтобы провести рестарт заведения. От идеи продажи они не отказывались, но снизили тогда цену.

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