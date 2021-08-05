Горняк22: В Алтайском крае в 2021 году оживился ипотечный спрос

Дом. Недвижимость. Новостройка Фото: Анна Меньшикова, Толк

Рынок ипотечного кредитования в начале 2021 года показал положительную динамику: жители региона взяли больше кредитов, чем в пандемический год

Алтайский край занял 21-е место в рейтинге регионов по развитию ипотеки. Так, в регионе за пять месяцев 2021 года на 35,8% выросло количество взятых ипотечных кредитов, чем годом ранее. Об этом говорят данные РИА Рейтинга. При этом соседняя Республика Алтай оказалась в конце списка, заняв всего 79-е место.

Так, за последние 12 месяцев количество ипотек на 1 тыс. населения в Алтайском крае составило 31,3. В крае средний размер кредита достиг 1,94 млн рублей.

В лидерах рейтинга оказались Ханты-Мансийский АО (44,8 кредита на тысячу человек), Ямало-Ненецкий АО (43,2), Тюменская (42,2) и Новосибирская (38,7) области, а также Чувашия (38,6).

Наиболее резкую динамику по ипотекам за пять месяцев показали Чечня (+778%), Ингушетия (+564,4%), Карачаево-Черкесия (123,9%), Севастополь (106%) и Дагестан (102%).

Ранее сообщалось, что число сделок с жильем в Алтайском крае выросло на треть.

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