Горняк22: За сутки до дедлайна ни один самовыдвиженец в Госдуму на Алтае не сдал подписи

Выборы. Голосование. Урна Фото: Анна Меньшикова

Всего на выборы в Госдуму от округов выдвинулись 39 кандидатов, 35 из них – от партий. Последним подписи в поддержку собирать не нужно, а первых без них не зарегистрируют

Из четырех кандидатов, которые в Алтайском крае решили выдвигаться самостоятельно на выборы в Госдуму по одномандатным округам, на утро 3 августа ни один не сдал подписи в свою поддержку, рассказала председатель Алтайкрайизбиркома Ирина Акимова. Они необходимы для регистрации и дальнейшего участия в кампании. Между тем крайний срок предоставления всех документов – 4 августа.

Всего, напомним, как самовыдвиженцы на выборы решили пойти четыре кандидата. Сбор подписей в поддержку – обязательная для них процедура в отличие от кандидатов, которые на этих выборах идут от партий (они освобождены от этого).

Всего в Алтайском крае четыре одномандатных избирательных думских округа: Барнаульский (№39), Рубцовский (№40), Бийский (№41), Славгородский (№42).

О желании баллотироваться по Барнаульскому округу заявил житель столицы края Анатолий Майдуров. Он, согласно данным крайизбиркома, работает инженером-электриком в краевом перинатальном центре.

Ему для регистрации нужно собрать 13,7 тыс. подписей избирателей.

Кто еще выдвигается по округу: Даниил Бессарабов («Единая Россия»), Андрей Кривов (КПРФ), Александр Молотов («Справедливая Россия – За правду»), Алексей Скосырский (ЛДПР), Надежда Зяблицева («Новые люди»), Виктор Рау («Яблоко»), Валентин Бороздин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Виталий Зырянов («Коммунисты России»).

По Рубцовскому округу захотели избираться сразу два самовыдвиженца. Первая – Дарья Кадкина, которая родилась в Республике Алтай и в 2020 году окончила там госуниверситет. Официально является домохозяйкой. У нее уже есть опыт участия в выборах – в 2019 году она баллотировалась от КПРФ в Эл-Курултай.

Второй – 62-летний Владимир Попов, депутат краевого заксобрания, официально значится пенсионером. Он является руководителем предприятия по производству растительных масел «Благо».

На выборах 2016 года он баллотировался в краевой парламент от КПРФ. Предполагалось, что и на этих выборах он будет представлять коммунистов, его даже утвердила конференция краевой парторганизации как кандидата от округа №10 в региональное заксобрание. Однако 12 июля он подал документы на участие в выборах в Госдуму как самовыдвиженец и сообщил, что разочаровался в партиях и не будет избираться от КПРФ. Более того, на Рубцовском округе с ним будет соперничать лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова.

Кадкиной и Попову нужно собрать почти по 15 тыс. подписей избирателей. Считается, что именно Попов имеет реальные шансы сделать это. Есть версия, согласно которой Попов мог получить некоторую поддержку властей, так как способен на этом округе оттянуть на себя часть голосов и размыть оппозиционный электорат.

Кто еще выдвигается по округу: Сергей Струченко («Единая Россия»), Мария Прусакова (КПРФ), Людмила Суслова («Справедливая Россия – За правду»), Ирина Шудра (ЛДПР), Евгений Астаховский («Родина»), Владислав Вакаев («Новые люди»), Павел Чеснов («Российская партия свободы и справедливости»), Виктор Дворников (Партия пенсионеров), Елена Курносова («Коммунисты России»), Андрей Крылов («Яблоко»).

По Славгородскому округу выдвинулся Антон Мартыненко, директор новосибирской компании «Зерг». Согласно «Спарк Интерфакс», является главой реготделения Партии возрождения России (ПВР).

Мартыненко нужно собрать 13,2 тыс. подписей в поддержку.

Кто еще выдвигается по округу: Иван Лоор («Единая Россия»), Максим Крайн (ЛДПР), Анна Левашова (КПРФ), Александр Терентьев («Справедливая Россия – За правду»), Александра Томашевич («Новые люди»), Сергей Убраев («Родина»), Андрей Ткаченко («Яблоко»), Александр Андрющенко («Коммунисты России»), Александр Третьяков (Партия пенсионеров).

Всего документы о выдвижении подали 39 кандидатов. из которых 35 – от партий, им подписи собирать не нужно. Часть из них уже зарегистрированы.

ТОЛК