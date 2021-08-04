Горняк22: Не менее трети членов избиркомов Алтая должны быть привиты до выборов

Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш

Глава Алтайкрайизбиркома Ирина Акимова еще в мае прошла полный курс вакцинации и надеется, что коллеги последуют ее примеру

70% аппарата Алтайкрайизбиркома, включая председателя Ирину Акимову, уже сделали прививки от коронавируса. Кроме того, примерно треть членов избиркомов являются на основном месте работы муниципальными или госслужащими, а значит, попадают под действие постановления об обязательной вакцинации. То есть более 5 тысяч работников комиссий из общих 15,7 тысячи к выборам должны быть вакцинированы.

Об этом 3 августа во время пресс-конференции рассказала глава крайизбиркома.

По ее словам, Центризбирком рекомендовал пройти превентивную вакцинацию всем членам избирательных комиссий и всем участникам избирательного процесса.

Обязательно вакцинироваться должны государственные и муниципальные служащие – работники аппаратов избирательных комиссий и те, кого привлекли на время выборов (от местных администраций или от партий).

К первым относятся только сотрудники краевой и барнаульской комиссий – их чуть более 100 человек, и вот среди них охват вакцинацией составляет уже 70%.

Сколько привитых среди привлеченных членов комиссий, относящихся к числу служащих, Акимова не уточнила. Но подчеркнула, что мониторинг по всем крайизбирком ведет.

Также она добавила, что, по ее данным, уже вакцинировались около трети членов комиссий, которые представляют партии:

«Я надеюсь, что члены избиркомов, представляющие разные партии, максимально предпримут меры, направленные на обеспечение здоровья себя и избирателей, на сохранность кадрового контингента».

Напомним, что сейчас некоторые оппозиционные партии в своих агитматериалах акцентируют внимание на добровольности вакцинации и осуждают принуждение к этому.

Акимова сообщила, что в случае отсутствия прививки вопрос о том, чтобы не допустить к работе на участке члена комиссии, ставиться не будет. Но напомнила, что Роспотребнадзор оставил за собой право вводить дополнительные меры в случае осложнения эпидситуации.

По словам главы крайизбиркома, все остальные меры по недопущению распространения вируса на выборах будут предприняты. Уже идет поставка масок, перчаток, защитных экранов, одноразовых ручек и т. д.

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