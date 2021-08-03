Горняк22: В Новосибирске пенсионер покончил с собой на детской площадке

Детская площадка Фото: pixabay.com

Поздно вечером тело пожилого мужчины нашли на детской площадке его родственники, которые вышли искать пенсионера после того, как он не вернулся домой

1 августа в Новосибирске, на улице Саввы Кожевникова во дворе дома № 19, на детской площадке 82-летний пенсионер совершил самоубийство, сообщает «НГС».

Родственники рассказали, что вечером мужчина вышел из дома и пропал. Забеспокоившись его отсутствием, они вышли его искать и нашли его тело во дворе. Врачи скорой помощи зафиксировали смерть от удушья.

Следователи проводят проверку, в ходе которой устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

Ранее в Новосибирске мужчина покончил с собой в тире на глазах у инструктора. Самоубийство произошло в стрелковом клубе «Сибирь».

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