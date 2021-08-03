Горняк22: Спасшаяся от похитителя под Бийском школьница записала видеообращение
Похищение. Фото: pixabay.com
Девочка пропала днем 31 июля, отправившись в лес на велосипеде, – ребенка похитил местный житель, который запер ее в подвале
12-летняя бийская школьница, которой удалось спастись от похитителя после более суток заточения, обратилась к своим спасателям с видеообращением. Кадры публикует Telegram-канал «112».
«Я бы хотела сказать огромнейшее спасибо всем добровольцам, волонтерам, знакомым и незнакомым людям, что приехали сюда и помогали [меня] искать», – сказала девочка.
Она отметила, что для нее это «очень много значит» и она очень благодарна за труд добровольцев.
Судя по всему, запись сделали дома у девочки. По всей видимости, ребенок серьезно не пострадал – голос школьницы спокойный, в нем слышится радость.
Школьница пропал 31 июля во время велосипедной прогулки в окрестностях села Новоенисейского в Бийском районе. Спустя сутки на берегу Бии нашли ее одежду и вещи, затем отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что девочку обнаружили живой. Известно, что семья школьницы – из Бийска. В селе она проводила лето.
Ранее полиция распространила ориентировку на подозреваемого в похищении. Его ищут. Предварительно – прежде мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.