Горняк22: Томенко велел поднять до 500 млн объем закупок автобусов на сельские маршруты

Автобус. Остановка Фото: Толк

Это позволит закупить на 31 транспортное средство больше, чем планировалось ранее, закрыв потребности более полусотни муниципальных образований

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил увеличить до 500 млн рублей объем закупок пассажирского транспорта для муниципальных перевозок. Об этом 2 августа сообщает Telegram-канал правительства региона.

Уточняется, что свое решение он озвучил на оперативном совещании по итогам доклада зампредседателя правительства края Александра Климина.

Ранее предполагалось направить на решение задач транспортной доступности муниципалитетов около 300 млн рублей, приобретя 118 автобусов для нужд 23 муниципальных образований.

«Увеличение объема средств позволит приобрести в целом 149 автобусов малой, средней и большой вместимости, обеспечить потребности 56 муниципальных образований», – говорится в сообщении.

Губернатор поручил профильным ведомствам ускорить рассмотрение вопроса.

ТОЛК