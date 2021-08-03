Горняк22: Ребенок получил травму в игровой комнате в барнаульском ТЦ

Игровая комната Фото: Толк

Прокуратура заинтересовалась историей, которая получила огласку в СМИ, о том, что ребенок получил травму в игровой комнате

Ребенок получил травму в детской игровой комнате, расположенной в одном из барнаульских торговых центров, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Предварительно известно, что ребенок упал на кафельный пол в игровой комнате и сильно ударился. Родители считают, что покрытие в игровой не отвечает требованиям безопасности.

Теперь надзорное ведомство должно оценить состояние детской комнаты и его соответствие стандартам. Если нарушения будут выявлены, то прокуратура примет меры.

Ранее в Барнауле закрыли несколько игровых комнат, которые не отвечали требованиям пожарной безопасности.

ТОЛК