Горняк22: Ученые рассказали о необратимой катастрофе на Земле

Экология Фото: pixabay.com

2020 год признали одним из трех самых жарких за всю историю наблюдений, кроме того, на планете растет количество климатических бедствий

Важнейшие показатели состояния Земли ухудшились в результате существенного изменения климата на планете. Об этом со ссылкой на выводы американских ученых сообщает Daily Mail.

«Это переломный момент «, — цитирует издание их отчет.

Исследователи из Орегонского университета выяснили, что 2020 год стал одним из трех самых жарких за всю историю наблюдений, кроме того, на Земле растет количество климатических бедствий – наводнений, штормов и лесных пожаров. Трансформация затронула коралловые рифы, тропики Амазонии и ледяные щиты Гренландии и Западной Антарктики.

Все это в совокупности с ростом уровня углекислого газа превращает планету в «пороховую бочку», считают ученые.

В публикации человечество призвали заняться борьбой с природным кризисом.

Ранее «Толк» сообщал о том, что два крупнейших загазованных города Алтайского края могут войти в федеральный проект «Чистый воздух».

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