Горняк22: 276 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае, 24 пациента умерли

Коронавирус в Алтайском крае. Очередь на КТ-исследование Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

С начала пандемии в крае умерли 3 981 человек с коронавирусной инфекцией. В 2 953 случаях вирус стал непосредственной причиной смерти

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 276 случаев заражения COVID-19. Об этом 1 августа сообщает региональный оперштаб.

За последние 24 часа медики подтвердили смерть 24 человека с COVID-19, в 18 случаях вирус стал непосредственной причиной смерти. Выздоровел 71 пациент.

Новые случаи инфекции

Барнаул – 89, Бийск – 21, Рубцовск – 18, Новоалтайск – 12, Алейск, Калманский район – по 8 заболевших, Волчихинский район – 6 Михайловский, Поспелихинский, Усть-Калманский районы – по 5 Камень-на-Оби, Бийский, Каменский, Первомайский, Локтевский, Тальменский, Мамонтовский, Шипуновский, Чарышский районы – по 4 Заринск, Ключевский, Алейский, Косихинский, Алтайский, Ребрихинский, Крутихинский, Рубцовский, Третьяковский, Солонешенский, Шелаболихинский, Угловский районы – по 3 ЗАТО Сибирский, Заринский, Краснощёковский, Зональный, Советский, Родинский, Тюменцевский, Солтонский, районы – по 2 Благовещенский, Завьяловский, Ельцовский, Залесовский, Кытмановский, Кулундинский, Панкрушихинский, Табунский, Романовский, Усть-Пристанский, Топчихинский районы – по 1

Статистика по коронавирусу в Алтайском крае

В госпиталях на лечении – 3856 человек

Количество тяжелобольных – 869

Подключено к аппаратам ИВЛ – 241

Резервных коек – 814

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 62 365 человек, в том числе 4227 детей. Всего выздоровело 49 095 человек. Умерло 3 981 человек, в том числе от коронавирусной инфекции – 2 953.

Ранее стало известно, что в России дети стали чаще болеть коронавирусом.

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