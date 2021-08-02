Горняк22: Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский

Ясен Засурский Фото: Союз Журналистов России/Instagram

Он был последним из остававшихся в живых преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Дата и место прощания определяются

Президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский умер на 92 году жизни. Об этом 1 августа его внук Иван Засурский сообщил на своей странице в Instagram.

Причина смерти не уточняется.

О дате и месте прощания станет известно позже.

Засурский был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания.

Чем известен Ясен Засурский

Уроженец Москвы Ясен Николаевич Засурский – выпускник столичного пединститута иностранных языков им. М. Тореза. Защитил диссертацию на филфаке МГУ.

С 1953-го работал на факультете журналистики вуза, возглавлял его в течение 42 лет – по 2007-й год. Позже стал президентом факультета.

Засурский – обладатель «Знака Почета», орденов Трудового Красного Знамени и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, золотой медалью ЮНЕСКО. Дважды лауреат Ломоносовской премии.

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