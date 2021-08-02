Горняк22: 789 пациентов с COVID-19 умерли в России за последние сутки

Скорая помощь. Коронавирус. Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Среди российских регионов больше всего инфицированных в Нижегородской (535), Свердловской (520) и Воронежской (486) областях

В России за сутки умерли 789 пациентов с COVID-19, с начала пандемии их число составило 159 352. Об этом 1 августа сообщает федеральный оперштаб.

Больше всего инфицированных скончалось в Москве (78 человек), Санкт-Петербурге (67) и Подмосковье (32).

За минувшие сутки в стране зафиксировали 22 804 новых случая COVID-19 (23 807 днем ранее). Выписались после лечения — 17 271.

Москва вновь оказалась в лидерах списка – 2484 (накануне было 3514). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1911 случаев, в Подмосковье — 1658.

Среди регионов больше всего инфицированных в Нижегородской (535), Свердловской (520) и Воронежской (486) областях.

Ранее стало известно, что в России дети стали чаще болеть коронавирусом.

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