Горняк22: Легковой автомобиль перевернулся на трассе в Алтайском крае

Место происшествия Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

По словам свидетелей произошедшего, в результате аварии иномарка вылетела в кювет, разбившись «всмятку». Сообщается о пострадавших

Легковой автомобиль перевернулся на трассе в Алтайском крае. Кадры с места происшествия очевидцы публикуют в соцсетях.

ДТП произошло днем 1 августа на Змеиногорском тракте недалеко от села Поспелиха. При каких обстоятельствах произошла авария – не уточняется.

По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие – на месте работала бригада медиков.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в ДТП с грузовиком и легковушками на Алтае пострадали шесть человек .

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