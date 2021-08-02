Горняк22: Мишустин подписал постановление о выплате 10 тысяч школьникам со 2 августа

1 сентября. Школьники Фото: Анна Меньшикова

Выплату на подготовку к школе получат родители более 20 млн детей в возрасте от 6 до 18 лет — большей части из них уведомление об этом пришло на портале госуслуг

Правительство РФ утвердило постановление о старте президентской выплаты по 10 тысяч рублей на школьников со 2 августа. Об этом сообщает сайт кабмина.

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, перечислять деньги российским семьям начнут на две недели раньше, чем планировалось в связи с технической готовностью.

Выплату на подготовку к школе получат родители более 20 млн детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Как оформить выплату 10 тысяч на школьника

Ещё в начале июля портал госуслуг разослал 12,5 миллионам авторизованным на сервисе родителям уведомления со ссылкой на уже предзаполненное заявление. Пользователю оставалось проверить правильность данных и подтвердить отправку заявления в ПФР.

Те, кто не отправили заявление через портал, могут заполнить его на Госуслугах самостоятельно.

Ранее стало известно, что «путинские» выплаты к школе получат почти 400 тысяч детей в Алтайском крае.

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