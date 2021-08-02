Горняк22: Ни премий, ни медотводов. Что говорят о вакцинации жители регионов России

Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш

Люди из разных субъектов страны рассказали, в каких ограничениях живут и что думают о прививочной кампании против коронавирусной инфекции

Коронавирус, унесший жизни свыше 150 тыс. россиян, объединил регионы страны: сейчас все ходят в масках и обсуждают, какую прививку лучше сделать и делать ли вообще. «Толк» поговорил с восьмью жителями России об отношении к обязательной вакцинации, о заболеваемости и ковидных ограничениях.

Татьяна Попова, Краснодарский край:

– У нас в регионе ввели обязательную вакцинацию для некоторых сфер. Особенно это коснулось туристического направления, в том числе общепита. И, конечно, прибрежных городов.

Так как у меня сеть кафе, меня обязывают вакцинировать 60% коллектива. Уже сейчас начинаются проверки, и те предприятия, у кого нет столько привитых, закрывают.

Настроения в коллективе разные. Молодежь не хочет ставить прививки. У нас примерно 50% таких. Кто постарше, относятся спокойнее и готовы вакцинироваться, если потребуется. Но пока прививку поставила только я сама. Чтобы протестировать, как переносится, и показать пример.

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В принципе, я не против вакцины, но меня бы остановило, если бы собиралась рожать. Вот у меня дочь молодая – 23 года, мне не хотелось, чтоб она вакцинировалась. Но так как создали такое удушье (она не может вернуться в Москву, где учится и работает, ее не пускают в общежитие, в институт), ей все же пришлось прививаться.

Прививались мы непросто. Перебои с вакциной есть. Долгое время ее не было в наличии. Мы ждали, звонили в пункт вакцинации в Новороссийске. Через пару недель когда поступил компонент, поставили быстро, без очереди. Я перенесла вообще легко, а дочь сутки лежала с температурой 39. И ее сверстники почему-то тоже температурили.

Я замечаю панику среди знакомых, сотрудников и близких: они боятся работы за отсутствие прививки. Люди думают прежде всего о стабильном заработке, а не о своем здоровье. Сейчас многие в сложной ситуации: кого-то могут уволить из-за прививок, кто-то (даже привитый) лишится работы, если закроют предприятие, а работодатели останутся без сотрудников, если уволят непривитых.

Вакцинация в Алтайском крае. Вакцина «Спутник V» Фото: Сергей Кулыгин, «Бийский рабочий»

Я считаю, победить ковид можно только одним способом – не поддаваться паническим настроениям и соблюдать все меры предосторожности.

Надежда Будрина, Калининград:

– До 1 сентября в нашем регионе должно быть привито минимум 60% сотрудников в каждой компании общепита, образования, сферы обслуживания – в общем, все те, кто работают с людьми. Первоначально привить их всех должны были до августа, но сделать это просто нечем – вакцины в регионе не хватает, поэтому пришлось продлять сроки.

К обязательной вакцинации я отношусь нейтрально. Но «обязаловка» власти не красит. На начальном этапе вакцинации ее надо было пропагандировать, объяснять людям в доступной форме, что и как работает, почему это необходимо сделать, а не навязывать силой, когда стало поздно. Понятно, почему это вызвало негативную реакцию у людей.

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Мои коллеги относятся к прививкам положительно: все привились или до начала обязательной вакцинации или во время. Антипрививочные настроения в моем окружении есть, но до серьезной веры в чипирование, конечно, не доходит.

Я и сама боюсь: у меня много проблем со здоровьем. Но врачи сказали: «У тебя онкология? Нет? Тогда иди и ставь, никто тебе медотвод не даст». Я смирилась, решила записаться на вакцинацию, но не смогла. Мест нет на месяц вперед ни в одной поликлинике. Стою в листе ожидания, а до этого времени работаю на удаленке.

Заболеваемость в регионе пошла вверх в середине июня и к концу июля стала бить рекорды – больше 220 случаев ежесуточно. Власти сначала вводят ограничения, через день передумывают, потом опять что-то запрещают, потом опять обсуждают. Была история, когда попытались запретить ездить в электричках и автобусах в приморских направлениях всем, кому не хватит сидячих мест. А у нас разгар турсезона, много туристов. При этом по городу никакая пандемия не мешает кататься, как селедки в бочках.

В июле у нас прошел Суперкубок России по футболу. На матч пустили почти 19 тысяч зрителей. А теперь больше 500 человек на стадион не пускают. По ночам нельзя ходить в рестораны и бары, если ты не привит или без ПЦР-теста.

Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш

Часть ограничений явно не работает, а только мешает людям и бизнесу. Вакцинация, скорее всего, поможет, но зачем угрожать? Иначе люди так и будут бунтовать, и коллективного иммунитета нам не видать еще очень долго.

Александра Юрченко, Крым:

– У нас обязательной вакцинации пока нет, но в некоторых бюджетных учреждениях сотрудникам прямо говорят: «Без прививки можете не выходить на работу».

У меня практически все возрастные знакомые привились. Из тех, кто помоложе, вакцинировались только те, кто имеет постоянный контакт с возрастными родственниками. Много кто готовится, совсем отрицательно относящиеся – в меньшинстве.

Из тех, кто настроен радикально против, в основном люди, не доверяющие действующей власти. Я считаю такое обоснование несущественным, если дело касается здоровья окружающих.

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Сама я не привита еще. Обяжут – привьюсь, в целом – не хотелось бы, но прививки работают так, что совсем отвертеться – означает проявить безответственность к обществу, в котором вращаешься, как ни крути.

Привиться нетрудно, но хотелось бы иметь выбор вакцин. Одна из причин моей медлительности – в городе нет «КовиВака», которую я выбрала для себя как приемлемую.

Заболеваемость у нас растет стремительно. Лето, огромное количество отдыхающих из крупных городов. По другому и быть не могло. Москву и Питер прижимают – и они все едут к нам. Это происходило и в карантин.

Ограничили пока только работу ресторанов – открыты до 23 часов, остальное вроде неизменно: дистанция, маски.

Я считаю действующую прививочную кампанию агрессивной, но вполне обоснованной. Других путей, кроме как формирование общего иммунитета, насколько я понимаю, нет.

Никита Филатов, Санкт-Петербург:

– Я отношусь к вакцинации положительно. Пара друзей думают тоже так. Остальные категорически против. Идиотов полно, и это очень печалит. Я перестал общаться с двумя дамочками на почве «прививочных разногласий».

Люди. Масочный режим Фото: телеканал «Толк»

Сам я привит. Вакцинироваться было очень просто. В моей поликлинике была большая очередь. Я сходил в другую и все быстро сделал. Ждал очереди всего три дня.

У нас обязательная вакцинация только для определенной категории граждан. Ограничения вводят, но очень странные и непоследовательные. Массовые мероприятия типа праздника выпускников «Алые паруса», например, проходят. При этом заболеваемость растет.

Я считаю, нас спасет только повсеместная и, может, обязательная вакцинация, жесткий контроль за ношением масок и дистанцией, «казнь» антипрививочников и мытье рук.

Наталья Кротова, Кемеровская область:

– В нашем регионе ввели обязательную вакцинацию. Люди в моем окружении отнеслись к этому по-разному: кто-то обеими руками за вакцинацию и считает ее необходимостью в современных условиях, а кто-то боится этой прививки – читают в интернете «страшилки» по этому поводу и ведут себя безответственно. Но таких людей я знаю довольно мало.

Я отбросила в сторону все сомнения и сделала прививку, потому что не хочу заболеть и потому, что работаю с детьми. Моя профессия – учитель. Я из тех, кто обязан вакцинироваться, но привилась до этого приказа.

Очередей на вакцинацию у нас нет. Люди записываются и ставят прививку по графику.

Я за вакцинацию и считаю, что на сегодняшний день это один из главных способов предотвращения пандемии. Еще один – соблюдение санитарных ограничений, масочного режима.

Олег Анатольев, Республика Алтай:

– У нас есть распоряжение Роспотребнадзора об обязательной вакцинации определенных групп населения – примерно как в Алтайском крае. Я тоже обязан вакцинироваться как сотрудник правоохранительных органов.

У нас привились 60% сотрудников и лично я, как только прошло полгода с перенесенного мной ковида. За отсутствие прививки лишают премии. Ну и вообще, президент же сказал: надо. Примерно половина моих знакомых искренне считают, что не заразятся после прививки, и охотно ставят. А половина боятся вакцинироваться, пытаются избежать, получив медотвод. Но им это не удается.

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В Республике есть небольшая оппозиционная группа, они против всего, в том числе и прививок. Остальные относятся спокойно, смирились.

Я прививался в конце мая и в июне. Тогда никаких очередей и дефицита вакцины не было. Сейчас, насколько мне известно, «Спутник» есть не во всех пунктах.

Как победить ковид? Если честно, я не знаю.

Елена Петрова, Карачаево-Черкесия:

– Я привита. И в моем окружении все относятся к вакцинации положительно. Ярых противников не знаю. Несколько раз невольно слышала разговоры в общественных местах. Тетки несут такую чушь! Что удивительно, мужчины на эту тему вообще не говорят.

Мобильный комплекс вакцинации Фото: пресс-служба администрации Бийска

У нас введена обязательная вакцинация для тех, кто работает с людьми. И я думаю, это правильно.

Когда я прививалась, особых трудностей не было. Очереди есть, но небольшие. Про перебои с поставкой вакцин вообще ничего не слышала.

Победить «корону» можно, только коллективным иммунитетом. Однозначно стоит привиться большинству населения. Лично я сделаю столько прививок, сколько потребуется.

Алёна Кузьмина, Москва:

– Заболеваемость у нас держится на высоком уровне, но новых ограничений нет: наоборот, послабления якобы из-за хороших результатов прививочной кампании. Обязательную вакцинацию ввели в июне – для некоторых категорий граждан. Но активная прививочная кампания шла давно.

Когда я прививалась, начался самый бум. Была дикая очередь, вакханалия и неразбериха, хотя для поликлиник Москвы это в целом несвойственно. На вторую прививку я пришла позже, чем положено, в том числе потому, что места на вторую дозу «расхватали». А вакцин точно хватает.

В моем окружении около 60% за вакцинацию, остальные против. Например, родители и даже 80-летняя бабушка сделали прививку. А вот некоторые молодые знакомые откровенные антипрививочники. Аргументы при этом несостоятельные, с налетом мистики, теорий заговора и пересудов типа: «У сестры матери подруги муж педиатр, и он говорит, что прививаться не нужно, а он плохого не посоветует».

Победить пандемию можно, разрывая пути передачи вируса и масштабной вакцинацией.

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