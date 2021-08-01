Горняк22: В Горном Алтае сбили велотуристку из другого региона

Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

Женщина сбила велосипедистку при выезде с второстепенной дороги. Алкогольного опьянения у нее при этом не обнаружено

Днем 30 июля в селе Соузга Майминского района Республики Алтай сбили 45-летнюю велосипедистку из Томской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как выяснилось, 35-летняя женщина-водитель на автомобиле Honda HR-V выезжала с прилегающей территории и сбила женщину. Пострадавшая отделалась ушибами и ссадинами, госпитализация ей не понадобилась.

Водитель автомобиля была трезвая. В отношении нее составлен протокол о правонарушении.

Ранее сообщалось, что в центре Барнаула на перекрестке ночью сбили 25-летнего мужчину, который переходил дорогу рядом с пешеходным переходом.

ТОЛК