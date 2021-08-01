Горняк22: В Алтайском крае растет число пострадавших от укусов клещей

Клещ Фото: pexels.com

Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет

В Алтайском крае за прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 154 человека, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора. При этом неделей ранее число пострадавших составляло 147 человек. Всего с начала сезона с таким жалобами в поликлиники края обратились 8,8 тыс. человек, среди них 2,5 тыс. – дети.

Также с начала года в регионе зарегистрировали 246 случаев заражения сибирским клещевым тифом, три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, также подтверждены пять случаев заражения клещевым энцефалитом. Сейчас в стационарах края находятся трое больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом.

При исследовании клещей в 3,5%случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 13,2% – возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Сейчас активность клещей в регионе низкая, однако опасность «поймать» на себе насекомых по-прежнему сохраняется.

Ранее сообщалось, что пять жителей Алтайского края заболели клещевым энцефалитом в этом году.

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