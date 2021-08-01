Горняк22: «Нива» опрокинулась после аварии в центре Барнаула

Фото: Инцидент Барнаул

В центре Барнаула случилось очередное ДТП — отечественный автомобиль перевернулся прямо на проезжей части. Подробности случившегося выясняются

Серьезное ДТП произошло днем 31 июля на проспекте Комсомольском в Барнауле – «Нива» столкнулась с автомобилем и опрокинулась, сообщает «Инцидент Барнаул».

На кадрах видно, что автомобиль лежит посреди дороги на крыше с открытым багажником. О пострадавших не сообщается.

Сейчас на месте случившегося работают сотрудники ДПС и пожарные.

Ранее сообщалось, что легковушка притерла трамвай на Новом рынке в Барнауле.

ТОЛК