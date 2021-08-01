Горняк22: В 11 районах Алтайского края объявлен повышенный риск возникновения пожаров

Пожар. Огонь Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайский край пришла жаркая погода. В связи с этим в регионе в ближайшие дни увеличится риск возникновения пожаров

Из-за наступившей жары в Алтайском крае возник высокий риск природных и техногенных пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Особенно тревожная обстановка наблюдается в 11 районах края – в Баевском, Благовещенском, Волчихинском, Каменском, Краснощековском, Ключевской, Кулундинскиом, Локтевском, Мамонтовском, Угловском, Хабарском и в городе Славгороде. Сейчас в этих муниципалитетах объявлен четвертый класс пожарной опасности.

В связи с этим пожарные работают в режиме повышенной готовности. Так, готовы в к работе 1159 патрульных, 701 патрульно-маневренная, 144 маневренных и 69 патрульно-контрольных группы.

Спасатели просят не разводить в лесу огонь, не жечь мусор или траву, а также не бросать непотушенные сигаретные окурки.

Ранее сообщалось, что МЧС предлагает разрешить дачникам жечь траву и костры на участках.

ТОЛК