Горняк22: Как поздравить с Днем железнодорожника в прозе и стихах
Букет. Цветы. Праздник Фото: Free-Photos с сайта Pixabay
В 2021 году в России День железнодорожника отмечают 1 августа. В нашей подборке вы можете скачать поздравления с Днем железнодорожника в стихах и прозе
Поздравления с Днем железнодорожника в стихах
Всех, кто связан с железной дорогой,
Поздравляю сейчас всей душой!
Вам желаю зарплаты высокой
И любви безграничной, большой,
И конечно же, счастья, удачи,
Чтоб сбывались все ваши мечты,
Чтоб решались все в жизни задачи
Очень просто и без суеты!
Пусть железная дорога
Все печали унесет,
И у самого порога
Смех, уют и счастье ждет.
Пусть всегда горит зеленый
Вашей жизни семафор,
И, успехом окрыленный,
Каждый день заходит в двор.
Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы,
И состав летит вперед!
Пусть в работе вашей сложной
Вас всегда удача ждет.
Пусть на каждом полустанке
Ждут здоровье и успех.
И всегда звучит в дороге
Ваш счастливый звонкий смех.
Поздравления в День железнодорожника 2021 в прозе
Желаю всю жизнь следовать только по рельсам счастья и обязательно прибыть к станции достижения целей. Пусть всегда светит зеленый семафор, а шпалы будут ровными, встречи на перроне — долгожданными, поездки и путешествия — приятными. Благополучия в личной жизни, благоприятной рабочей обстановки и уверенности в себе! С Днем железнодорожника!
Поздравляю с Днём железнодорожника и от души желаю весёлой жизни с железным правилом: оставаться всегда счастливым человеком, по какой бы дороге не приходилось идти. Желаю, чтобы все пути вели к успеху, чтобы в твоём поезде всегда были составы любви, вдохновения и удачи.
Поздравления с Днем железнодорожника в СМС
С Днём работника ЖД,
Крепкого здоровья!
Станет мир пускай светлей,
Чтобы жить с любовью.
Всех, кто дарит жизнь свою
Шпалам, рельсам, поездам,
Поздравляю с праздником,
Желаю счастья вам!
Желаю вам любви, тепла,
Удачи, счастья очень много,
Чтоб вас вперед к мечтам вела
Всегда железная дорога!
Поздравок