Горняк22: ВФЛА опубликовала даты забегов Шубенкова на Олимпиаде

Сергей Шубенков Фото: @sergey.shubenkov/Instagram

Первый забег на 110 метров с барьерами у мужчин с участием легкоатлета состоится во вторник, 3 августа. Трансляцию будут вести три канала

Обладатель полного комплекта наград чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами, уроженец Барнаула Сергей Шубенков стартует на Олимпийских играх в Токио в пятый день турнира. Об этом на своей странице в Instargam сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

Первый забег на 110 метров с барьерами у мужчин с участием Шубенкова пройдет во вторник, 3 августа, в 13:10 (здесь и деле время московское).

Полуфиналы пройдут в среду, 4 августа. Финал состоится в четверг, 5 августа, в 5:55.

Уточняется, что трансляцию будут вести Первый канал, Матч ТВ и Евроспорт.

Сам спортсмен в соцсетях сообщил, что вылетает в Токио в ночь на 1 августа.

Ранее стало известно, что один из основных соперников Шубенкова – 27-летний ямайский барьерист Омар Маклеод – не примет участие в Играх в Токио.

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